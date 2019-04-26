В Свердловской области пройдут Дни Южной Чехии

С 5 по 7 июня в Екатеринбурге запланировано проведение серии концертов Южночешской филармонии совместно со Свердловской государственной академической филармонией.

Также разрабатывается проект проведения международной выставки архивных документов по теме «Чехи на Урале.1918-1920 гг.». Рассматривается возможность его реализации в конце 2019 года.

В 2020 году предполагается проведение аналогичной или схожей по тематике выставки, а также ее экспонирование в Чешской республике.

В рамках Дней Южной Чехии будут организованы презентации, семинары и лекции для студентов и бизнес-сообществ, а также бизнес-форум. В программу будут включены спортивные события, показы традиционных промыслов и ремесел, гастрономических изделий.