В Свердловской области пройдут Дни Южной Чехии

В 2020 году на Среднем Урале планируется проведение презентационного мероприятия – Дней Южной Чехии, сообщает правительство региона.
С 5 по 7 июня в Екатеринбурге запланировано проведение серии концертов Южночешской филармонии совместно со Свердловской государственной академической филармонией.
Также разрабатывается проект проведения международной выставки архивных документов по теме «Чехи на Урале.1918-1920 гг.». Рассматривается возможность его реализации в конце 2019 года.
В 2020 году предполагается проведение аналогичной или схожей по тематике выставки, а также ее экспонирование в Чешской республике.
В рамках Дней Южной Чехии будут организованы презентации, семинары и лекции для студентов и бизнес-сообществ, а также бизнес-форум. В программу будут включены спортивные события, показы традиционных промыслов и ремесел, гастрономических изделий.
Целью мероприятия станет презентация Южной Чехии как культурной территории, богатой традициями и привлекательной для туризма.