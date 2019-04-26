Жительница Североуральска оштрафована на 5 тысяч за поддельный диплом
Сегодня, 19:39ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Североуральске местная жительница приговорена к штрафу в размере 5 тысяч рублей за использование поддельного диплома об образовании при трудоустройстве в Центр культуры и искусства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
33-летняя женщина работала в клубе с января 2019 года. Она занимала должность и.о. заведующего Центра. Когда она устраивалась на работу, то предоставила диплом об окончании одного из тюменских вузов по специальности «Режиссура театрализованных представлений и праздников».
Во время проверки выяснилось, что диплом, находящийся у женщины, не соответствует диплому тюменского вуза. Кроме того, по документам института женщина среди окончивших учебное заведение не значится.
Суд назначил жительнице Североуральска наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей.
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