Чтение книг от депутата и «Свеча памяти». Как в Нижнем Тагиле прошла «Библионочь»

В этом году «Библионочь» была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Из-за ограничительных мер акция прошла в онлайн-режиме. Тагильчане могли принять в «Библионочи» участие 25 апреля с 17:00 до полуночи. На сайте Центральной городской библиотеки и в социальных сетях прошли мастер-классы, обзоры литературы, выставки, викторины, марафоны.

Для видео-эстафеты «Свеча памяти» участникам нужно было снять видео, с зажжением свечи и символической передачей ее другому человеку. Так, свечи памяти зажгли десятки тагильчан.

Поэтический марафон «Вместо тысячи слов» прошел на странице библиотеки в instagram. В прямом эфире все желающие смогли прочить стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне, или рассказать о подвигах своих родных.

Благодаря онлайн-галерее «Война в рисунках детей» жители города смогли увидеть рисунки детей на тему войны. Также желающие могли дополнить галерею, отпарив свое творчество.

Также жители города могли познакомиться с виртуальной выставкой книг о войне.

Флешмоб «Листая страницы войны» предполагал запись видео или подготовку буктрейлера, которые были размещены на сайте библиотеки. В мероприятии принял участие депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.

Видео Видео: Центральная городская библиотека youtubeна

Отдельная площадка была посвящена различным мастер-классам. На странице разместили видеозаписи мастер-классов по изготовлению открыток, брошей, закладки и урок по вальсу. Фото готовых работ библиотекари предложили прислать на электронную почту, чтобы затем разместить на сайте.

Отдельный раздел «Библионочи» был посвящен интерактивным играм и викторинам. В частности, можно было пройти викторину о фильмах на военную тематику, об улицах и памятниках Нижнего Тагила. Здесь участников ждал приятный сюрприз — в одном из игровых заданий был спрятан именной сертификат. Получить его смогли участники, ответившие верно на все вопросы викторины.

На площадке «Салют Победе» прошел мастер-класс по изготовлению броши, онлайн-квиз, также зрителям рассказали о Нижнем Тагиле в годы войны.