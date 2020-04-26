Евгений Куйвашев поблагодарил ликвидаторов Чернобыльской аварии

В регионе проживает 7395 людей, пострадавших в результате аварий на Чернобыльской АЭС в 1986 году и на ПО «Маяк» в 1957 году, ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, а также ветеранов особого риска.

Сегодняшняя дата напоминает нам о трагических событиях, связанных с аварией на Чернобыльской атомной электростанции. Эта катастрофа унесла тысячи жизней, нанесла непоправимый вред здоровью людей и экологии, в этот день мы благодарим всех участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, вспоминаем тех, кто пал жертвой радиационной стихии. отметил Евгений Куйвашев.

Для властей Свердловской области соцподдержка таких людей стоит в приоритете. Например, памятные знаки жертвам радиационных аварий и катастроф были установлены в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ревде, Асбесте, Серове, других городах региона при активной поддержке общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль». В минувшем году союзу было выделено свыше 4,6 миллиона рублей из областного бюджета для укрепления материально-технической базы и проведения памятных мероприятий.