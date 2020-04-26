Евгений Куйвашев поблагодарил ликвидаторов Чернобыльской аварии
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к уральцам в связи с Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, который отмечается 26 апреля, сообщает департамент информолитики.
В регионе проживает 7395 людей, пострадавших в результате аварий на Чернобыльской АЭС в 1986 году и на ПО «Маяк» в 1957 году, ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, а также ветеранов особого риска.
Сегодняшняя дата напоминает нам о трагических событиях, связанных с аварией на Чернобыльской атомной электростанции. Эта катастрофа унесла тысячи жизней, нанесла непоправимый вред здоровью людей и экологии, в этот день мы благодарим всех участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, вспоминаем тех, кто пал жертвой радиационной стихии. отметил Евгений Куйвашев.
Для властей Свердловской области соцподдержка таких людей стоит в приоритете. Например, памятные знаки жертвам радиационных аварий и катастроф были установлены в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ревде, Асбесте, Серове, других городах региона при активной поддержке общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль». В минувшем году союзу было выделено свыше 4,6 миллиона рублей из областного бюджета для укрепления материально-технической базы и проведения памятных мероприятий.
В этот день от имени всех уральцев выражаю ликвидаторам признательность за героизм и мужество, за жертвы, на которые пришлось пойти в борьбе с радиационной угрозой. Желаю всем здоровья, благополучия, мира и добра! сказал Евгений Куйвашев.