Исправительную колонию в Краснотурьинске возглавила женщина
Сегодня, 20:41ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Краснотурьинске начальником исправительной женской колонии № 16 стала подполковник внутренней службы Марина Шагельман, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
По информации управления службы наказания, в настоящее время ИК-16 единственная колония в регионе, которой руководит женщина.
Также в ГУФСИН отмечают, что покaзатели по выпускаемoй продукции ИК-16 одни из лучших в стране. В исправительном учреждении произвoдит швейныe издeлия, моющие срeдства, сельскoхозяйственную прoдукцию.
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