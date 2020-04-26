«Кто спасет моего ребенка?». Тагильчанка выступила против закрытия НИИ ОММ

Жительница Нижнего Тагила Татьяна является многодетной матерью — у нее шестеро детей. Сейчас она готовится стать мамой в седьмой раз. Беременность, по словам Татьяны, протекает сложно, так как у них с мужем несовместимость крови — конфликт резус-факторов.

До недавнего времени осложненная беременность не вызывала у Татьяны панических чувств, так как она готовилась рожать в НИИ ОММ. При этом роды в институте были для нее не впервой.

У нас с мужем несовместимость крови, поэтому последние три беременности у меня резус-конфликтные. Один ребенок не выжил, так как рожала его в ОПЦ (областной перинатальный центр — прим. редакции), а они не умеют работать с резус-конфликтом. Последнюю дочь рожала в НИИ ОММ и наблюдалась там же. Завтра ей исполнится уже четыре года. Диагноз у всех одинаковый — гемолитическая болезнь из-за резус-конфликта. Исходы разные. Поэтому люблю НИИ ОММ всей душой и верю им, рассказала Татьяна TagilCity.ru.

Сейчас, по словам тагильчанки, она находится в безвыходном положении, так как беременность планировалась с учетом наблюдения в Институте охраны материнства и младенчества. Только там, по словам женщины, делают внутриутробное переливание крови, необходимое малышу.

Сейчас я просто не знаю, кто спасет моего ребенка, если этот роддом закроют,переживает Татьяна.

На сегодняшний день для решения своей проблемы она обратилась к общественникам и в Совет матерей. В самом институте других вариантов выхода из ситуации пока тоже не предлагают:

Я звонила в справочную НИИ ОММ, они информацию (о перепрофилировании — прим. ред.) подтвердили. Но пока не могут ничего определенного сказать по поводу, где мне теперь наблюдаться и рожать. Сказали — звонить в понедельник, узнавать.