«Не защита от коронавируса». Что думают тагильчане о введении пропускного режима

В сообществе TagilCity.ru во «Вконтакте» мы провели опрос «Как относитесь к режиму пропусков на майские праздники?», в нем приняли участи 855 человек. 63% их них высказались категорически против; 14% опрошенных одобрили данную меру, но отнеслись с опасением; 13% считают, что люди проигнорируют ограничение; 5% полностью поддерживают инициативу; еще 5% остались равнодушны, поскольку и так сидят дома.

Мы пообщались с тагильчанами, чтобы подробнее узнать об их отношении. Так, первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин допускает, что данная мера необходима.

Поступит указание губернатора, значит, будем вводить. В сравнении с другими муниципалитетами, у нас более законопослушные граждане, но некоторые тагильчане продолжают гулять по улицам. С учетом того, что по области идет прирост заболевших, наверное, нужны более жесткие меры по ограничению. Поэтому, вполне возможно, что пропуска в настоящий момент необходимы,сказал Горячкин.

Схожей позиции придерживается прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш.

Примут такое решение, будем исполнять. Скорее всего, вирусологи и прочие компетентные лица советуют губернатору ввести данный режим для того, чтобы меньше распространялась пандемия. К сожалению, снижения количества заболевших нет. Идет только рост. По всей видимости, это нужно во благо здоровья людей. Не просто так эти режимы вводят,заявил прокурор.

Руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев считает, что данный режим стоит опробовать как технологию. Спикер не исключает, что подобная мера может стать «тренировкой» на случай второй волны пандемии.

Мы не понимаем, насколько затянется ситуация с ограничительными мерами, и как дальше будет ситуация развиваться, то есть, будет эта вторая волна, о которой сейчас эксперты говорят как о возможном сценарии, или ее не будет. И как отработка вот этой вот пропускной системы, я думаю, это будет полезно,сообщил Федореев.

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин считает, что вводить подобную систему на период пандемии нужно, однако делать это стоит после майских праздников.

Я бы, безусловно, ввел пропускной режим по всей Свердловской области, но не на майские праздники. Я считаю, что людям надо дать возможность уехать на свои приусадебные участки без каких-либо пропусков. Пропуск, даже если он будет оформлен, не даст никакую защиту от коронавируса. У жителей, которые соблюдают режим самоизоляции, уже нет никаких сил сидеть дома,сказал депутат.

Основная масса опрошенных тагильчан не одобрили инициативу. Среди наиболее частых опасений встречается сомнение в справедливости штрафов: не будут ли наказывать «для галочки». Также горожане обеспокоены как быть, если на работе не выдадут справку. Некоторые не понимают, зачем нужно это ограничение, если уже и так действует режим строгой самоизоляции.

Напомним, в Свердловской области подтверждено более 300 случаев коронавируса, в Нижнем Тагиле известно о семи заболевших.