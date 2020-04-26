Полная изоляция, день двадцать шестой. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня на улице теплая погода, а потому больше людей предпочитает выйти на прогулку. Индекс самоизоляции показывает, что на улице достаточно много людей. По данным на 18.00 он держится на уровне 3,3 балла. По сравнению со вчерашним днем, количество людей на улицах увеличилось. Вчера этот показатель составил в среднем 3,1 балла. Напомним, что Яндекс предоставляет информацию для ознакомления. Она не может быть использована для оценки среднего количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

Несмотря на действующий режим самоизоляции, некоторые мероприятия проводятся, но только в режиме онлайн. Так, прошлым вечером состоялась «Библионочь».

Чтение книг от депутата и «Свеча памяти». Как в Нижнем Тагиле прошла «Библионочь»

Кроме того, в мероприятии принял участие депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила принял участие во флешмобе «Библионочи»

В регионе на майские праздники будет введен пропускной режим. Несмотря на то, что электронных пропусков не будет, некоторые ограничения все-же введут.

«Не защита от коронавируса». Что думают тагильчане о введении пропускного режима

Вчера стало известно, что Уральский НИИ охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге будет перепрофилирован для приема больных с коронавирусом. Однако женщины со сложной беременностью с этим не согласны. Одна из них, тагильчанка Татьяна, объяснила TagilCity.ru, почему она надеется только на врачей НИИ.

«Кто спасет моего ребенка?». Тагильчанка выступила против закрытия НИИ ОММ