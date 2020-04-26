Полная изоляция, день двадцать шестой. Что происходит в Нижнем Тагиле
За последние сутки в Нижнем Тагиле не выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусом. В режиме онлайн прошла «Библионочь», а еще мы узнали, как жители города относятся к введению пропусков на майские праздники. Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
Сегодня на улице теплая погода, а потому больше людей предпочитает выйти на прогулку. Индекс самоизоляции показывает, что на улице достаточно много людей. По данным на 18.00 он держится на уровне 3,3 балла. По сравнению со вчерашним днем, количество людей на улицах увеличилось. Вчера этот показатель составил в среднем 3,1 балла. Напомним, что Яндекс предоставляет информацию для ознакомления. Она не может быть использована для оценки среднего количества людей на улицах.
Несмотря на действующий режим самоизоляции, некоторые мероприятия проводятся, но только в режиме онлайн. Так, прошлым вечером состоялась «Библионочь».
Кроме того, в мероприятии принял участие депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.
В регионе на майские праздники будет введен пропускной режим. Несмотря на то, что электронных пропусков не будет, некоторые ограничения все-же введут.
Вчера стало известно, что Уральский НИИ охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге будет перепрофилирован для приема больных с коронавирусом. Однако женщины со сложной беременностью с этим не согласны. Одна из них, тагильчанка Татьяна, объяснила TagilCity.ru, почему она надеется только на врачей НИИ.
Напомним, в Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 58 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных — 395 человек.