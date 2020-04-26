Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы сферы услуг во время пандемии

Согласно документу, чтобы избежать распространения COVID-19, перечисленные предприятия сферы услуг должны строго следить не только за чистотой и стерильностью в помещениях, но и за своими сотрудниками.

Например, весь персонал рекомендуется опросить об их состоянии здоровья, о возможных контактах с инфицированными или вернувшимися из-за рубежа людьми. Помимо этого, у сотрудников перед началом рабочего дня будут измерять температуру. Также весь персонал должен быть с действующим медосмотром, на рабочем месте использовать маски и перчатки. Принимать пищу разрешается только в отдельном помещении, выходить на улицу в это время – запрещено.

Работники и клиенты должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, стоять в очереди можно только на улице на безопасном расстоянии.