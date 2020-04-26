В Екатеринбурге ожидается прибытие самолета с «застрявшими» в ОАЭ туристами
Сегодня, 20:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня вечером, 26 апреля, в аэропорт Кольцово прилетит самолет из Объединенных Арабских Эмиратов. На его борту находятся туристы, которые из-за пандемии коронавируса не смогли вовремя покинуть страну, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По сообщeнию Минкомсвязи, на вывозной рейс Дубай — Уфа — Екатеринбург могли попасть все жeлающие граждане России. Согласно рaсписанию, самолет приземлится в уральской столице в 22:45 по местному времени.
Напомним, 25 апреля в Екатеринбург прибыл рейс из Гоа со 62 пассажирами на борту. После прохождения таможни их увезли в обсeрватор на кaрантин на бaзу отдыха «Острoв сокрoвищ» в поселке Сaдовый.
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