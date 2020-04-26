В водоёмах Свердловской области начал действовать нерестовый запрет

Так до 15 июня ловля всех видов биоресурсов запрещена в Белоярском, Волчихинском, Верхне-Макаровском, Черноисточинском, Нижне-Тагильском, Ленёвском, Невьянском, Верхне-Выйском, Нижне-Выйском, Верхне-Салдинском, Нижне-Салдинском, Исинском, Петрокаменском, НовоМариинском, Аятском и Исетском водохранилищах, а также озёрах Мелкое, Таватуй и Балтым. Запрет распространяется и на реку Исеть от истока до подпора Верх-Исетского водохранилища и реку Решётка.

С 15 мая по 15 июня будет запрещено ловить рыбу на Артинском, Нижне-Сергинском, Верх-Нейвинском, Погорельском, Староуткинском, Афанасьевском, Нижне-Туринском, ВерхнеТуринском, Режевском, Ревдинском, Михайловском, Билимбаевском, Кушвинском, Полевском и Атигском водохранилищах, а также в озёрах Шитовское, Шарташ, Чусовское и Дикое.

Фото: 1MediaInvest

На остальных объектах рыбохозяйственного значения Урала нерестовый запрет продлится с 1 по 30 мая. Исключение составляет река Лозьва от истоков до устья реки Большая Умпия – в этом водоёме будет запрещено ловить рыбу до 15 июня.