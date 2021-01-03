1,3 миллиона рублей налогов взыскали со свердловчанина судебные приставы

У должника, проживающего в Сысертском районе Свердловской области, имеется 11 объектов недвижимости в Екатеринбурге и 24 объекта в Челябинской области, а также шесть автомобилей, треть из которых — марки Mercedes-Benz.
В отношении свердловчанина, накопившего долги по налогам, было возбуждено 8 исполнительных производств о взыскании налогов и сборов, сообщает пресс-служба управления ФССП по Свердловской области.
Кроме того, мужчине ограничили выезд за границу и наложили запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости и автомобилей.
В результате проведенной работы судебного пристава-исполнителя, неоднократных выездов в адрес должника, применения в отношении должника и его имущества ограничительных мер, задолженность оплачена должником в полном объеме, как судебная более 750 тыс. руб., так и текущая налоговая задолженность, рассказали в ведомстве.
Напомним, в конце марта судебные приставы нашли через объявления в Интернете задолжавшего по кредиту 1,3 млн рублей жителя Екатеринбурга, владеющего автомобилем «BMW X-5».