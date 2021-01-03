1,3 миллиона рублей налогов взыскали со свердловчанина судебные приставы

В результате проведенной работы судебного пристава-исполнителя, неоднократных выездов в адрес должника, применения в отношении должника и его имущества ограничительных мер, задолженность оплачена должником в полном объеме, как судебная более 750 тыс. руб., так и текущая налоговая задолженность, рассказали в ведомстве.