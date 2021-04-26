26 апреля 2021 года отмечается 35-летие со дня радиационной катастрофы в Чернобыле. Этот день стал Днем участников ликвидации последствий радиационной катастрофы.

Техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Авария случилась на реакторе четвертого энергоблока. Ее последствия имели неоценимый материальный и экологический ущерб. В результате катастрофы погибло множество людей, сообщается в паблике «Дзержинский район Нижний Тагил» во «Вконтакте». Среди участников ликвидации последствий аварии, были тагильчане. Всего военкоматом было призвано 474 жителя. Заводы Нижнего Тагила в сжатые сроки поставляли необходимую технику и материалы. На данный момент жителями города являются 102 участника-ликвидатора и 127 инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы. Также есть люди, покинувшие зону отселения в 1986-м и последующие годы. Дата трагедии на Чернобыльской АЭС стала днем памяти людей, кто принимал участие в работах по ликвидации последствий аварии. Благодаря этим людям удалось предотвратить дальнейшее распространение радиации. Низкий поклон вам, дорогие ветераны-ликвидаторы. Вечная память вашим безвременно ушедшим из жизни товарищам! Желаю всем, кого коснулись эти аварии, здоровья, благополучия, долгих лет жизни! Пусть никогда не повторятся такие трагедии,отмечает глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

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