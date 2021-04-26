Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в Екатеринбург

Фонд святой Екатерины по благословлению митрополита Евгения займется доставкой огня. Первоначально его привезут из Москвы в Свято-Троицкий кафедральный собор в Екатеринбурге. Далее священный элемент передадут во все храмы Среднего Урала, сообщает URA.RU.
Так как Иерусалим закрыт для посещения в связи пандемией коронавируса, в этом году напрямую привезти благодатный огонь не получилось.
Планируется, что в ночь Пасхи пройдут службы во всех храмах Екатеринбургской епархии.
Напомним, изначально сообщалось, что впервые с 2004 года благодатный огонь из Израиля не сможет быть доставлен в Екатеринбург. Это связано с закрытием границ из-за пандемии коронавируса.