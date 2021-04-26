Изменения в сфере госзакупок в строительстве анонсированы в Екатеринбурге

О том, что госзакупки в области строительства пока неконкурентны, заявил замминистра финансов РФ Алексей Лавров. Он присутствовал на мероприятии, которое было организованного СРО «Уральское объединение строителей» при поддержке Национального объединения строителей.
По словам Лаврова, по итогам 2020 года более 60% госзакупок в области строительства признаны несостоявшимися. Этот показатель в целом выше, чем по другим госзакупкам. Замминистра отметил, что несостоявшиеся процедуры являются признаком отсутствия конкуренции, в 62% случаев была подана только одна заявка.
В рамках форума уральские строители встречались с представителями Госдумы РФ, министерства финансов и ЖКХ России. Кроме того, в мероприятии принимали участие ведомства из стран Евросоюза. На форуме шла речь о проблемах в законодательстве при госзакупках, которые мешают взаимодействовать заказчику и подрядчику.
На форуме собрали порядка 50 предложений по решению проблем в закупках из разных регионов России. Аккумулировали все итоговые решения в единый документ для рассмотрения в исполнительных органах власти России. В Госдуме и в Министерствах готовы слушать строителей, рассказал замдиректора СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.
По итогу мероприятия, для рассмотрения в исполнительных органах власти были сформированы топ-6 принятых решений:
Трансляцию форума можно посмотреть на сайте www.стройзакупки.рф.