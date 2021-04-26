Изменения в сфере госзакупок в строительстве анонсированы в Екатеринбурге

Изменения в сфере госзакупок в строительстве анонсированы в Екатеринбурге
Сегодня, 16:32ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Подведены итоги международного некоммерческого строительного форума World Build/State Contract, который проходил в Екатеринбурге 20–21 апреля 2021 года.

О том, что госзакупки в области строительства пока неконкурентны, заявил замминистра финансов РФ Алексей Лавров. Он присутствовал на мероприятии, которое было организованного СРО «Уральское объединение строителей» при поддержке Национального объединения строителей.

По словам Лаврова, по итогам 2020 года более 60% госзакупок в области строительства признаны несостоявшимися. Этот показатель в целом выше, чем по другим госзакупкам. Замминистра отметил, что несостоявшиеся процедуры являются признаком отсутствия конкуренции, в 62% случаев была подана только одна заявка.

В рамках форума уральские строители встречались с представителями Госдумы РФ, министерства финансов и ЖКХ России. Кроме того, в мероприятии принимали участие ведомства из стран Евросоюза. На форуме шла речь о проблемах в законодательстве при госзакупках, которые мешают взаимодействовать заказчику и подрядчику.

На форуме собрали порядка 50 предложений по решению проблем в закупках из разных регионов России. Аккумулировали все итоговые решения в единый документ для рассмотрения в исполнительных органах власти России. В Госдуме и в Министерствах готовы слушать строителей, рассказал замдиректора СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.

По итогу мероприятия, для рассмотрения в исполнительных органах власти были сформированы топ-6 принятых решений:

  1. Снизить финансовую нагрузку на подрядчиков. Для этого необходимо ввести обязательное авансирование, а также десятидневный срок для приемки и оплаты работ (по заявлению председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева).
  2. С 2022 года в качестве антидемпинговой меры ввести систему рейтингования подрядчиков исходя из опыта и квалификации, а не цены (по заявлению Алексея Лаврова).
  3. Принять меры по сговору на торгах, в том числе с использованием «системы Таран», при которой два участника специально снижают цены, а третий предлагает выполнить работы по стоимости еще ниже. Затем первые два участника отклоняют свои заявки, а третий становится победителем закупки.
  4. В закупках на капремонт ввести требования к квалификации подрядчиков и закупки с помощью конкурса, а не аукциона. Преимуществом должна стать своя производственная база и налличие аналогичного опыт (по заявлению замдиректора Департамента стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Анны Огурцовой).
  5. Предоставить возможность для подрядчиков увеличить цену контракта, если повысится рост стоимости материалов или оборудования.
  6. Унифицировать законодательство РФ и стран Евросоюза в части выбора подрядчиков сначала по опыту, а потом по цене.

Трансляцию форума можно посмотреть на сайте www.стройзакупки.рф.

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