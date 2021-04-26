Изменения в сфере госзакупок в строительстве анонсированы в Екатеринбурге

По словам Лаврова, по итогам 2020 года более 60% госзакупок в области строительства признаны несостоявшимися. Этот показатель в целом выше, чем по другим госзакупкам. Замминистра отметил, что несостоявшиеся процедуры являются признаком отсутствия конкуренции, в 62% случаев была подана только одна заявка.