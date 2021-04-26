Изменить конструкцию надземных переходов хотят власти Свердловской области

Власти Свердловской области хотят застраховать от обрушения надземные пешеходные переходы. С просьбой ввести изменения в конструкцию, чтобы избежать падения пролетов на проезжую часть, власти обратились к производителю.

По словам заместителя начальника Управления дорог Свердловской области Олега Мелехова, производитель также получил просьбу пройти дополнительную сертификацию. Предлагается доработать сооружение, это поможет не допустить падение пролетной части на дорогу. По словам Мелехова, рассматриваются варианты с дополнительными боковыми опорами, страховочными цепями или тросами. Варианты могут быть разные, но их должен предложить производитель,рассказал Е1 Олег Мелехов. Он отметил, что изменять ранее установленные переходы не является возможным, так как они проходили сертификацию без дополнительных конструкций. Однако в планах сделать будущие переходы более устойчивыми. Это связано с ДТП, которое произошло 24 апреля. В тот день грузовик снес надземный пешеходный переход на трассе под Екатеринбургом. Олег Мелехов считает, что такого удара могла не выдержать и железобетонная конструкция, поэтому ущерб от падения мог быть более серьезным. Также некорректно винить строителей в том, что конструкция оказалась слишком низкой, поскольку высота определяется регламентом. Дорогу можно сделать шире, мост — выше. Нам бы очень этого хотелось, но мы связаны использованием бюджетных средств, а они используются по заключению экспертизы,подчеркнул Мелехов. Напомним, конструкция моста рухнула после того, как под ней проехало негабаритное транспортное средство. Подозреваемый водитель грузовика MAN скрылся с места ДТП. В результате части моста заблокировали движение на проезжей части в обе стороны. Образовался большой затор транспортных средств. По словам очевидцев, водителям автомобилей приходилось резко тормозить из-за плохой видимости. Грузовик снес пешеходный мост под Екатеринбургом и скрылся

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