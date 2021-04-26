К 2024 году около 200 светофоров планируется «прокачать» в Нижнем Тагиле

К 2024 году около 200 светофоров планируется «прокачать» в Нижнем Тагиле
К 2024 году около 200 светофоров планируется «прокачать» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:59ОбществоФото: 1mediainvest.ru
По прогнозам специалистов, к 2024 году в автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД) в Нижнем Тагиле будут включены около 200 светофорных объектов, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что к действующим объектам регулирования будет дополнительно установлено оборудование на перекрестках, где на данный момент еще нет светофоров.

По словам диспетчера АСУДД Елены Музалевской, сейчас в систему входят 23 светофора, которые заведены в координированное управление «зеленой волной», а также 10 дополнительных объектов, управляемые диспетчерами со своего рабочего места.

На совещании глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и представители муниципалитета обсудили с руководителем отдела ГИБДД вопросы, которые связаны с пиковыми нагрузками на активную дорожную сеть.

Сегодня мы посмотрели на работу системы управления дорожным движением в онлайн режиме, которая не в теории, а уже на практике позволяет нам разгрузить транспортные потоки на центральных улицах города,подчеркнул Владислав Пинаев.

В процессе реализации второго этапа внедрения ИТС, который осуществляется в рамках нацпроекта БКАД, главный акцент будет сделан на внедрение системы АСУДД по направлению от южного въезда в Нижний Тагил до Дзержинского района с выходом на Верхнюю Салду. В 2022 году планируется установить и модернизировать светофоры на Вые и в районах Гальяно-Горбуновского массива.

Фото:пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Напомним, на территории Нижнего Тагила продолжается работа над внедрением интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Планируется модернизировать 27 светофорных объектов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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