К 2024 году около 200 светофоров планируется «прокачать» в Нижнем Тагиле

По прогнозам специалистов, к 2024 году в автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД) в Нижнем Тагиле будут включены около 200 светофорных объектов, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что к действующим объектам регулирования будет дополнительно установлено оборудование на перекрестках, где на данный момент еще нет светофоров. По словам диспетчера АСУДД Елены Музалевской, сейчас в систему входят 23 светофора, которые заведены в координированное управление «зеленой волной», а также 10 дополнительных объектов, управляемые диспетчерами со своего рабочего места. На совещании глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и представители муниципалитета обсудили с руководителем отдела ГИБДД вопросы, которые связаны с пиковыми нагрузками на активную дорожную сеть. Сегодня мы посмотрели на работу системы управления дорожным движением в онлайн режиме, которая не в теории, а уже на практике позволяет нам разгрузить транспортные потоки на центральных улицах города,подчеркнул Владислав Пинаев. В процессе реализации второго этапа внедрения ИТС, который осуществляется в рамках нацпроекта БКАД, главный акцент будет сделан на внедрение системы АСУДД по направлению от южного въезда в Нижний Тагил до Дзержинского района с выходом на Верхнюю Салду. В 2022 году планируется установить и модернизировать светофоры на Вые и в районах Гальяно-Горбуновского массива. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила Напомним, на территории Нижнего Тагила продолжается работа над внедрением интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Планируется модернизировать 27 светофорных объектов. 27 светофоров станут «умными» в Нижнем Тагиле до конца лета

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