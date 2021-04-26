Михаил Дегтярев помогает обманутым дольщикам получить жилье

Из объектов, подлежащих достройке, можно выделить скандальный ЖСК «Утёс», который должен был быть сдан еще 15 лет назад. Два года назад дольщики вывесили на нем баннер «Дом обманутых дольщиков. Ни один губернатор нам не помог». Однако после вмешательства Дегтярева дело сдвинулось с мертвой точки. Фонд выделит 85,9 млн рублей, а региональный бюджет - 16,4 млн рублей на ввод ЖК в эксплуатацию.