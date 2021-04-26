Михаил Дегтярев помогает обманутым дольщикам получить жилье

В прошлом году проблемами дольщиков занялся врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, который заключил соответствующее соглашение с федеральным Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства.
В результате работы главы региона фонд принял решение о выделении 2,6 млрд рублей на достройку жилых домов, vostokmedia.com. Если же обманутые дольщики заплатили за еще не готовые объекты, то фонд компенсирует их затраты. Всего в программу достройки планируется внести 11 домов.
“Проблема дольщиков — это лакмусовая бумажка. По ней можно судить о региональной власти, «болеет» ли она проблемами простых людей”, — сказал кандидат исторических наук, профессор, директор экспертно-аналитического центра «ДВ-РЕГИОН» Евгений Чадаев.
Несколько недель назад дольщики многоэтажного дома на улице Рокоссовского и жители села Тополево получили возможность денежной компенсации, поскольку их дом признан не подлежащим достройке. Как отметил глава регионального отделения фонда Сергей Желокин, дольщики получат сумму, в два раза превышающую первоначальный взнос.
Из объектов, подлежащих достройке, можно выделить скандальный ЖСК «Утёс», который должен был быть сдан еще 15 лет назад. Два года назад дольщики вывесили на нем баннер «Дом обманутых дольщиков. Ни один губернатор нам не помог». Однако после вмешательства Дегтярева дело сдвинулось с мертвой точки. Фонд выделит 85,9 млн рублей, а региональный бюджет - 16,4 млн рублей на ввод ЖК в эксплуатацию.
Дегтярев также поручил представителям минстроя проконтролировать работу на проблемных стройках.