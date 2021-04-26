На 13% за год сократилось количество ИП в Свердловской области

Эксперты сообщили, насколько сократилось число бизнесменов в Свердловской области за год пандемии коронавируса. На 13% уменьшилось количество индивидуальных предпринимателей, а юридических лиц стало меньше на 6%.

Как правило, фирмы закрывались, когда было больше всего коронавирусных ограничений — с апреля по август 2020 года. Наибольшие убытки понесли фитнес-клубы, образовательные центры и страховые компании. Соответствующие данные приводят аналитики СКБ «Контур». Отмечается, что в феврале 2021 года число ИП на территории Свердловской области также продолжало снижаться несмотря на то, что ограничения в регионе постепенно снимались. Предполагается, что разорившихся бизнесменов может стать больше после майских «каникул» с 1 по 10 мая. Многие коммерсанты с негативом отнеслись к данному указу. Напомним, с начала 2021 года в Свердловской области количество вакансий в ресторанном бизнесе выросло в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом. В Свердловской области число ваканский в общепите выросло более чем в два раза

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