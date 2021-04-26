На 13% за год сократилось количество ИП в Свердловской области

На 13% за год сократилось количество ИП в Свердловской области
На 13% за год сократилось количество ИП в Свердловской области
Сегодня, 19:23ОбществоФото: pixabay
Эксперты сообщили, насколько сократилось число бизнесменов в Свердловской области за год пандемии коронавируса. На 13% уменьшилось количество индивидуальных предпринимателей, а юридических лиц стало меньше на 6%.

Как правило, фирмы закрывались, когда было больше всего коронавирусных ограничений — с апреля по август 2020 года. Наибольшие убытки понесли фитнес-клубы, образовательные центры и страховые компании. Соответствующие данные приводят аналитики СКБ «Контур».

Отмечается, что в феврале 2021 года число ИП на территории Свердловской области также продолжало снижаться несмотря на то, что ограничения в регионе постепенно снимались. Предполагается, что разорившихся бизнесменов может стать больше после майских «каникул» с 1 по 10 мая. Многие коммерсанты с негативом отнеслись к данному указу.

Напомним, с начала 2021 года в Свердловской области количество вакансий в ресторанном бизнесе выросло в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом.

Материалы по теме:
Свердловская областьстатистикаиндивидуальные предпринимателиИПкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы