На 13% за год сократилось количество ИП в Свердловской области

Как правило, фирмы закрывались, когда было больше всего коронавирусных ограничений — с апреля по август 2020 года. Наибольшие убытки понесли фитнес-клубы, образовательные центры и страховые компании. Соответствующие данные приводят аналитики СКБ «Контур».
Отмечается, что в феврале 2021 года число ИП на территории Свердловской области также продолжало снижаться несмотря на то, что ограничения в регионе постепенно снимались. Предполагается, что разорившихся бизнесменов может стать больше после майских «каникул» с 1 по 10 мая. Многие коммерсанты с негативом отнеслись к данному указу.
Напомним, с начала 2021 года в Свердловской области количество вакансий в ресторанном бизнесе выросло в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом.