Начальник омского УМВД Евгений Быков задержан по подозрению во взятке

Вместе с Евгением Быковым по подозрению в получении взятки задержан его подчиненный, руководитель одного из структурных подразделений УМВД. По материалам регионального УФСБ следственным управлением по Омской области в отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело, сообщает «Город 55».