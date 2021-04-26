Начальник омского УМВД Евгений Быков задержан по подозрению во взятке

Начальник омского УМВД Евгений Быков задержан по подозрению во взятке
Сегодня, 15:17ОбществоФото: pixabay.com
Начальник УМВД России по Омску Евгений Быков, задержан по подозрению во взяточнистве.

Вместе с Евгением Быковым по подозрению в получении взятки задержан его подчиненный, руководитель одного из структурных подразделений УМВД. По материалам регионального УФСБ следственным управлением по Омской области в отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело, сообщает «Город 55».

Обвинение представлено по статье 290 УК РФ «Получение взятки по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере». Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет тюремного заключения.

По данным следствия, подозреваемые путем передачи денежных средств посреднику, получили от предпринимателя взятку «за общее покровительство и попустительство предпринимательской деятельности взяткодателя». Ее размер составил более 3,5 миллиона рублей.

После получения средств должностные лица задержаны и заключены под стражу на два месяца. Расследование продолжается. При наличии доказательств в обвинении, должностных лиц уволят из органов внутренних дел.

Напомним, бывшие сотрудники полиции из столицы Урала, мужчина и женщина, обвиняются в мошенничестве по предварительному сговору, с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

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