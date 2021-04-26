Пасхальный крестный ход отменен в Нижнем Тагиле

Он отметил, что богослужения в храмах нижнетагильской епархии до сих пор проходят с применением ограничительных мер: разметка, масочный режим, обработка рук антисептиком. К прихожанам, которые хотят присутствовать на богослужении, но плохо себя чувствуют и находятся дома, выезжают священнослужители.