Пасхальный крестный ход отменен в Нижнем Тагиле

Пасхальный крестный ход отменен в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:21ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Крестный ход на Пасху будет отменен в тагильских храмах. Причиной стала пандемия коронавируса.

В связи с непростой обстановкой, связанной с коронавирусом, городских крестных ходов не будет. Мы внимательно следим за ситуацией и выполняем рекомендации минздрава Свердловской области, рассказал редакции TagilCity.ru пресс-секретарь нижнетагильской епархии Дмитрий Пронин.

Он отметил, что богослужения в храмах нижнетагильской епархии до сих пор проходят с применением ограничительных мер: разметка, масочный режим, обработка рук антисептиком. К прихожанам, которые хотят присутствовать на богослужении, но плохо себя чувствуют и находятся дома, выезжают священнослужители.

На Пасху богослужения пройдут во всех храмах Нижнего Тагила с 1 на 2 мая. Где-то службы начнутся, в 23.30, а где-то ровно в полночь. В Свято-Троицком кафедральном соборе службу возглавит епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, добавил Пронин.

Напомним, в Екатеринбурге также отменен пасхальный крестный ход из-за COVID-19. Вместо крестного хода, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений пригласил 1 мая прихожан в Храм на Крови на вечерню в 16.00.

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