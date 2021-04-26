Прокуратура оштрафовала екатеринбургскую школу за сырые котлеты

Прокуратура оштрафовала екатеринбургскую школу за сырые котлеты
Сегодня, 14:31ОбществоФото: pixabay.com
Прокуратура выявила нарушения и оштрафовала школу в Екатеринбурге за сырые котлеты.

Сотрудники прокуратуры посетили школу номер 29 в Екатеринбурге, на которую ранее жаловались родители учащихся. В выявленных недостатках работы пищеблока наблюдалось нарушение рецептуры блюда «рыбная котлета», сообщает Е1.

Готовое блюдо хранилось под системой вентиляции в открытых емкостях, что повышает вероятность попадания в блюдо посторонних предметов. Также были выявлена ржавчина на применяемом оборудовании для приготовления.

Прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено предписание об устранении нарушений.

Напомним, родители учащихся школы № 29 города Екатеринбурга возмутились качеством обедов. Как утверждает отец десятиклассника, детям подали недоготовленное блюдо. На качество питания в этой школе ученики жалуются постоянно.

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