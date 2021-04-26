Прокуратура оштрафовала екатеринбургскую школу за сырые котлеты

Сотрудники прокуратуры посетили школу номер 29 в Екатеринбурге, на которую ранее жаловались родители учащихся. В выявленных недостатках работы пищеблока наблюдалось нарушение рецептуры блюда «рыбная котлета», сообщает Е1.
Готовое блюдо хранилось под системой вентиляции в открытых емкостях, что повышает вероятность попадания в блюдо посторонних предметов. Также были выявлена ржавчина на применяемом оборудовании для приготовления.
Прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено предписание об устранении нарушений.
Напомним, родители учащихся школы № 29 города Екатеринбурга возмутились качеством обедов. Как утверждает отец десятиклассника, детям подали недоготовленное блюдо. На качество питания в этой школе ученики жалуются постоянно.