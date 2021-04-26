Работник ДЭУ в Екатеринбурге пожаловался в прокуратуру на начальство

В обращении работник указывает, что и. о. директора предприятия Антон Дедков и главный механик Алексей Дедков незаконно вызвали его на заседание административной комиссии. На сотрудника попытались наложить дисциплинарное взыскание, с которым он не согласен, пишет Znak.