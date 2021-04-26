Ремонт кровли котельной на улице Черных в Нижнем Тагиле обойдется в 648 тысяч рублей

Ремонт кровли котельной на улице Черных в Нижнем Тагиле обойдется в 648 тысяч рублей
Сегодня, 13:36ОбществоФото: pixabay
В Нижнем Тагиле планируется отремонтировать кровлю котельной, расположенную на улице Черных. На работы выделено 648 тысяч рублей.

Участниками закупки могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки принимают до 4 мая, аукцион в электронной форме пройдет 6 мая. Итоги подведут 11 мая. Договор с исполнителем заключат не ранее 10 и не позднее 20 календарных дней с даты опубликования итогового протокола аукциона.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен выполнить работы по ремонту кровли котельной на улице Черных, дом 5. В локальную смету среди прочего входят демонтаж надземной прокладки трубопроводов, демонтаж мелких покрытий из листовой оцинкованной стали, улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню.

Гарантия на выполненные подрядчиком работы должна составить 5 лет. Указанный срок считается с момента приемки в полном объеме.

Напомним, в апреле было выделено 5,9 миллиона рублей на ремонт двух котлов на улицах Черных, 5 на Вые и Монтажников, 76а на Новой Кушве в Нижнем Тагиле.

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