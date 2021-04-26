Ремонт кровли котельной на улице Черных в Нижнем Тагиле обойдется в 648 тысяч рублей

Участниками закупки могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки принимают до 4 мая, аукцион в электронной форме пройдет 6 мая. Итоги подведут 11 мая. Договор с исполнителем заключат не ранее 10 и не позднее 20 календарных дней с даты опубликования итогового протокола аукциона.