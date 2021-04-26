Россиянам рассказали о доступных видах диагностики коронавируса

Россиянам рассказали о доступных видах диагностики коронавируса
Россиянам рассказали о доступных видах диагностики коронавируса
Сегодня, 20:39ОбществоФото: pxhere.com
Специалисты рассказали о доступных для российских граждан методах диагностики новой коронавирусной инфекции.

Граждане могут сдать тесты на РНК, которые покажут наличие текущей инфекции, пишут «Новые известия». Для исследования берется мазок со слизистой носоглотки или ротоглотки. Результаты теста будут готовы в течение 1-2 дней. Такой тест можно сдать при возникновении первых признаков заболевания либо спустя 7 дней после контакта с зараженным.

В апреле было запущено новое исследование на выявление ковида. Это количественный тест, определяющий уровень антигена коронавируса. Для исследования так же берется мазок из рото- или носоглотки. Положительный результат говорит о текущей инфекции и степени заразности. Отрицательный — о том, что антиген ковида в биологическом материале человека отсутствует либо же его концентрация ничтожна мала.

Количественные тесты являются более информативными, нежели ПЦР-тесты, считает Татьяна Панкратова, возглавляющая отдел медицинского маркетинга группы компаний «Инвитро». По ее словам, ПЦР-тесты зачастую показывают положительный результат даже в том случае, если пациент уже переболел ковидом. Это связано с тем, что ПЦР-исследование выявляет даже небольшие фрагменты вирусной РНК, которые не всегда свидетельствуют о том, что человек заразен, пояснила она.

Также россиянам доступны экспресс-тесты на IgG + IgM, результаты которых готовы через 15 минут. Кроме этого, можно провести качественное исследование на антитела IgG, IgM к нуклеокапсидному белку и сделать качественный и количественный тест к спайковому белку иммуноглобулина IgG. Последний тест рекомендуется сдавать до и после вакцинации, отмечают эксперты.

Тест к спайковому белку IgG помогает выявить наличие антител к ковиду после перенесенной болезни, поясняет главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков. Такое исследование, по его словам, необходимо для уточнения наличия ковида и его осложнений.

Этот тест можно сделать в любом офисе «Инвитро». Результат доступен в течение двух дней. Стоимость исследования составляет 1290 рублей в московских офисах.

Антитела к ковиду были обнаружены у 32,5% пациентов, проходивших исследование в «Инвитро». Специалисты утверждают, что это говорит о росте коллективного иммунитета.

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