Россиянам рассказали о доступных видах диагностики коронавируса

Количественные тесты являются более информативными, нежели ПЦР-тесты, считает Татьяна Панкратова, возглавляющая отдел медицинского маркетинга группы компаний «Инвитро». По ее словам, ПЦР-тесты зачастую показывают положительный результат даже в том случае, если пациент уже переболел ковидом. Это связано с тем, что ПЦР-исследование выявляет даже небольшие фрагменты вирусной РНК, которые не всегда свидетельствуют о том, что человек заразен, пояснила она.