Смерть от кипятка и очередь вкладчиков «Нейвы». Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле выстроилась очередь из десятков человек у банка «Открытие». В финансовом учреждении выплачивали средства вкладчиков банка «Нейва», у которого отозвали лицензию. Очевидцы пожаловались на длительное ожидание. Некоторые покидали очередь, когда приходило понимание, сколько это займет времени. Некоторые тагильчане сетовали, что простояли полчаса, а очередь не двигалась. В банке сообщили, что были готовы к такому наплыву клиентов и в скором времени начнут прием граждан. Каждого человека планировали обслужить максимум за 15 минут. После отзыва лицензии, вкладчики «Нейвы» могут рассчитывать на 1,4 миллиона рублей страховых выплат.