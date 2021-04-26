«Теряю апрельское пособие»: во всех МФЦ Нижнего Тагила нет талонов до конца месяца

Жительница Нижнего Тагила пожаловалась, что не может оформить пособие на детей в положенный срок из-за отсутствия талонов во всех МФЦ города.

По словам тагильчанки, в 2020 году из-за пандемии коронавируса ежемесячное пособие на детей из многодетных семей переоформлялось автоматически в органах соцзащиты. Из-за этого сроки сдвинулись непонятно куда. Я узнала о том, что надо переоформлять пособие, когда не получила апрельские выплаты и дозвонилась в соцзащиту, пояснила многодетная мама. Она отметила, что специалисты сказали, что документы необходимо сдавать в МФЦ. Женщина собрала все необходимые документы, но не может оформить пособие, потому что нет талонов до конца апреля. Сначала я пыталась записаться онлайн. Запись должна обновляться каждый день, но она пустая. При чем во всех трех МФЦ Нижнего Тагила. Вчера я лично пришла, чтобы записаться в МФЦ на улице Космонавтов. А специалисты мне сказали, что талонов нет до конца апреля и посоветовали обратиться в мае. Похоже, что я потеряю апрельские выплаты, причем не по своей вине,рассказала женщина редакции TagilCity.ru. Фото: скриншот страницы записи в МФЦ Нижнего Тагила от 26 апреля 2021 года В управлении социальной политики Нижнего Тагила тоже есть отделы обеспечения мер социальной поддержки, рассказали редакции TagilCity.ru в управлении соцполитики № 21. В МФЦ тагильчанам рекомендуется обращаться, чтобы избежать больших очередей. Для оформления пособий можно обратиться в соцзащиту по месту проживания. Специалисты проконсультируют о том, какие необходимы документы. Затем граждане могут принести и сдать их, заявление можно написать на месте, пояснили в организации. Там отметили, что специалисты помогают тагильчанам в порядке живой очереди в приемные дни: в понедельник и четверг.

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