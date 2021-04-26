«Теряю апрельское пособие»: во всех МФЦ Нижнего Тагила нет талонов до конца месяца

«Теряю апрельское пособие»: во всех МФЦ Нижнего Тагила нет талонов до конца месяца
«Теряю апрельское пособие»: во всех МФЦ Нижнего Тагила нет талонов до конца месяца
Сегодня, 21:42ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Жительница Нижнего Тагила пожаловалась, что не может оформить пособие на детей в положенный срок из-за отсутствия талонов во всех МФЦ города.

По словам тагильчанки, в 2020 году из-за пандемии коронавируса ежемесячное пособие на детей из многодетных семей переоформлялось автоматически в органах соцзащиты.

Из-за этого сроки сдвинулись непонятно куда. Я узнала о том, что надо переоформлять пособие, когда не получила апрельские выплаты и дозвонилась в соцзащиту, пояснила многодетная мама.

Она отметила, что специалисты сказали, что документы необходимо сдавать в МФЦ. Женщина собрала все необходимые документы, но не может оформить пособие, потому что нет талонов до конца апреля.

Сначала я пыталась записаться онлайн. Запись должна обновляться каждый день, но она пустая. При чем во всех трех МФЦ Нижнего Тагила. Вчера я лично пришла, чтобы записаться в МФЦ на улице Космонавтов. А специалисты мне сказали, что талонов нет до конца апреля и посоветовали обратиться в мае. Похоже, что я потеряю апрельские выплаты, причем не по своей вине,рассказала женщина редакции TagilCity.ru.

Фото:скриншот страницы записи в МФЦ Нижнего Тагила от 26 апреля 2021 года

В управлении социальной политики Нижнего Тагила тоже есть отделы обеспечения мер социальной поддержки, рассказали редакции TagilCity.ru в управлении соцполитики № 21. В МФЦ тагильчанам рекомендуется обращаться, чтобы избежать больших очередей.

Для оформления пособий можно обратиться в соцзащиту по месту проживания. Специалисты проконсультируют о том, какие необходимы документы. Затем граждане могут принести и сдать их, заявление можно написать на месте, пояснили в организации.

Там отметили, что специалисты помогают тагильчанам в порядке живой очереди в приемные дни: в понедельник и четверг.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
мфцпособиезаписьталоныНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы