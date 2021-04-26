Три театра Нижнего Тагила стали участниками обменных гастролей

Также в программе свои произведения покажут краснотурьинский и новоуральский театры кукол. Из Новоуральска дополнительно поедет гастролировать Театр музыки, драмы и комедии. От Первоуральска примет участие Театр драмы «Вариант», от Серова - театр драмы им. А. П. Чехова. Коллектив театра драмы им. А. Н. Островского и Театра драмы Каменска-Уральского представит Ирбит.