Три театра Нижнего Тагила стали участниками обменных гастролей

В гастрольной программе примут участие 15 театров Свердловской области. Представлять Нижний Тагил будут Драматический театр, Театр кукол и Новый Молодёжный театр, сообщает АН «Между строк».
Областным бюджетом на мероприятие выделено 1,9 миллиона рублей. В течение 2021 года выбранные театры Среднего Урала обменяются сценами.
Следующим шагом станет решение коллективов театров кто и с кем «поменяется сценами» и какой репертуар будут представлять. Спектакли будут открыты публике.
Екатеринбург представят Театр юного зрителя, Театр кукол, Камерный театр Объединённого музея писателей Урала, Театр современной хореографии и муниципальный театр балета «Щелкунчик».
Также в программе свои произведения покажут краснотурьинский и новоуральский театры кукол. Из Новоуральска дополнительно поедет гастролировать Театр музыки, драмы и комедии. От Первоуральска примет участие Театр драмы «Вариант», от Серова - театр драмы им. А. П. Чехова. Коллектив театра драмы им. А. Н. Островского и Театра драмы Каменска-Уральского представит Ирбит.
Напомним, главной театральной премии — «Золотой маски» удостоены три театра Свердловской области. Примечательно, что в этом году награду впервые получил коллектив не из Екатеринбурга.