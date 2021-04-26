Три театра Нижнего Тагила стали участниками обменных гастролей

Три театра Нижнего Тагила стали участниками обменных гастролей
Сегодня, 16:59ОбществоФото: pixabay.com
Три нижнетагильских театра проведут обменные гастроли в 2021 году по Свердловской области.

В гастрольной программе примут участие 15 театров Свердловской области. Представлять Нижний Тагил будут Драматический театр, Театр кукол и Новый Молодёжный театр, сообщает АН «Между строк».

Областным бюджетом на мероприятие выделено 1,9 миллиона рублей. В течение 2021 года выбранные театры Среднего Урала обменяются сценами.

Следующим шагом станет решение коллективов театров кто и с кем «поменяется сценами» и какой репертуар будут представлять. Спектакли будут открыты публике.

Екатеринбург представят Театр юного зрителя, Театр кукол, Камерный театр Объединённого музея писателей Урала, Театр современной хореографии и муниципальный театр балета «Щелкунчик».

Также в программе свои произведения покажут краснотурьинский и новоуральский театры кукол. Из Новоуральска дополнительно поедет гастролировать Театр музыки, драмы и комедии. От Первоуральска примет участие Театр драмы «Вариант», от Серова - театр драмы им. А. П. Чехова. Коллектив театра драмы им. А. Н. Островского и Театра драмы Каменска-Уральского представит Ирбит.

Напомним, главной театральной премии — «Золотой маски» удостоены три театра Свердловской области. Примечательно, что в этом году награду впервые получил коллектив не из Екатеринбурга.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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