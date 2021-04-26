Уральцу под угрозой лишения родительских прав пришлось отдать сына в приют

В настоящий момент родители платят алименты на своих детей. Адвокат семьи считает, что мать и отца необходимо восстановить в правах и намерен им помочь. Защитник отметил, что отец мальчика действительно был наказан за дело, но наказание он уже понёс и имеет право получить шанс исправиться. Для того, чтобы избежать лишения родительских прав, ребенка вернули в приют. Благодаря этому суд принял решение не лишать пару прав.