Уральцу под угрозой лишения родительских прав пришлось отдать сына в приют

Уральцу под угрозой лишения родительских прав пришлось отдать сына в приют
Сегодня, 08:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Жителю Екатеринбурга пришлось отдать сына в приют. Иначе суд мог лишить его родительских прав.

Родителей 8-летнего мальчика ограничили в родительских правах в 2019 году из-за заявления тещи о побоях. Тогда отец отшлепал дочь ремнем из-за кражи денег. Сам екатеринбуржец не отрицает этого, пишет «КП-Екатеринбург».

В конце 2020 года дочь взяла под опеку бабушка, а сына поместили в реабилитационный центр. Но родители забрали оттуда ребенка и прятали от ФССП. По словам отца, теща всегда ненавидела его сына, а тесть отказался оформлять опеку со словами «стоило подумать, прежде чем второго ребенка заводить».

В настоящий момент родители платят алименты на своих детей. Адвокат семьи считает, что мать и отца необходимо восстановить в правах и намерен им помочь. Защитник отметил, что отец мальчика действительно был наказан за дело, но наказание он уже понёс и имеет право получить шанс исправиться. Для того, чтобы избежать лишения родительских прав, ребенка вернули в приют. Благодаря этому суд принял решение не лишать пару прав.

Напомним, 23 марта сообщалось, как мать обвинила бывшего мужа в похищении ребенка. По ее словам, бывший муж приехал за ребенком с тремя неизвестными мужчинами, они столкнули охранника с лестницы. Девушка обратилась в полицию, заявление было принято, но уголовное дело возбуждать сотрудники полиции отказываются. Инцидент не считается похищением, потому что отец ребенка не лишен родительских прав.

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