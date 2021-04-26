Ущерб от падения моста на трассе под Екатеринбургом составил минимум 6 млн рублей

Ущерб от падения моста на трассе под Екатеринбургом составил минимум 6 млн рублей
Ущерб от падения моста на трассе под Екатеринбургом составил минимум 6 млн рублей
Вчера, 22:55ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Власти Свердловской области подсчитали ущерб от обрушения надземного пешеходного перехода на трассе под Екатеринбургом, которое произошло в результате ДТП с грузовиком. Теперь восстановление обойдется минимум в шесть миллионов рублей.

Однако данная цифра может возрасти и до десяти миллионов рублей. Об этом заявил заместитель главы Управления дорог Свердловской области Олег Мелехов. Областная администрация планирует подавать в суд на компанию, в которой работает виновник аварии. Отмечается, что если фирма на добровольной основе погасит ущерб, иск не понадобится.

Мы еще должны обследовать уцелевшие конструкции — вдруг их можно будет еще использовать. От этого будет зависеть конечная сумма ущерба,рассказал Олег Мелехов изданию Е1.

Напомним, ДТП произошло 24 апреля. Конструкция моста рухнула после того, как под ней проехало негабаритное транспортное средство. Подозреваемый водитель грузовика MAN скрылся с места ДТП. В результате части моста заблокировали движение на проезжей части в обе стороны.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьобрушениемостЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы