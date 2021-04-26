Ущерб от падения моста на трассе под Екатеринбургом составил минимум 6 млн рублей

Власти Свердловской области подсчитали ущерб от обрушения надземного пешеходного перехода на трассе под Екатеринбургом, которое произошло в результате ДТП с грузовиком. Теперь восстановление обойдется минимум в шесть миллионов рублей.

Однако данная цифра может возрасти и до десяти миллионов рублей. Об этом заявил заместитель главы Управления дорог Свердловской области Олег Мелехов. Областная администрация планирует подавать в суд на компанию, в которой работает виновник аварии. Отмечается, что если фирма на добровольной основе погасит ущерб, иск не понадобится. Мы еще должны обследовать уцелевшие конструкции — вдруг их можно будет еще использовать. От этого будет зависеть конечная сумма ущерба,рассказал Олег Мелехов изданию Е1. Напомним, ДТП произошло 24 апреля. Конструкция моста рухнула после того, как под ней проехало негабаритное транспортное средство. Подозреваемый водитель грузовика MAN скрылся с места ДТП. В результате части моста заблокировали движение на проезжей части в обе стороны. Изменить конструкцию надземных переходов хотят власти Свердловской области

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