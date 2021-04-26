Устранение загрязненных стоков из общей канализации стоило тагильскому ЕВРАЗу 160 млн

26 апреля 2021 года на ЕВРАЗ НТМК завершен экологический проект, целью которого было исключение попадания сточных вод в общую канализационную систему комбината и необходимости повторно привлекать техническую воду в процесс производства, сообщает пресс-служба ООО «ЕВРАЗ Урал».
На станции установлены три новых агрегата. Также была создана новая система управления, сделан ремонт здания и установлены новые грузоподъемные механизмы. Дополнительно выполнены работы по обеспечению необходимых температурных норм и регулировка влажности. Заменены системы внешнего и внутреннего электроснабжения. Новые напорные канализационные водоводы для перекачки стоков установлены с целью прекращения утечек воды.
Техническое перевооружение станции позволило поднять производительность до 600 кубометров в час.
Ливневая насосная станция также подверглась изменениям. На ней выполнен ремонт здания станции, технологических трубопроводов, отопления и вентиляции. Также для снижения объема сточных вод и увеличения потребления воды для собственных нужд, смонтирована брызгальная система для охлаждения напоров воды.
Напомним, после проверок ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, Росприроднадзор выявил нарушения в сфере экологии и выписал штрафы предприятию на сумму 1,1 миллион рублей.