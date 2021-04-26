Устранение загрязненных стоков из общей канализации стоило тагильскому ЕВРАЗу 160 млн

На станции установлены три новых агрегата. Также была создана новая система управления, сделан ремонт здания и установлены новые грузоподъемные механизмы. Дополнительно выполнены работы по обеспечению необходимых температурных норм и регулировка влажности. Заменены системы внешнего и внутреннего электроснабжения. Новые напорные канализационные водоводы для перекачки стоков установлены с целью прекращения утечек воды.