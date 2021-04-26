Устранение загрязненных стоков из общей канализации стоило тагильскому ЕВРАЗу 160 млн

Устранение загрязненных стоков из общей канализации стоило тагильскому ЕВРАЗу 160 млн
Устранение загрязненных стоков из общей канализации стоило тагильскому ЕВРАЗу 160 млн
Сегодня, 18:50ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Проведение технического перевооружения ливневой и канализационной насосных станций стоило ЕВРАЗу в Нижнем Тагиле 160 миллионов рублей.

26 апреля 2021 года на ЕВРАЗ НТМК завершен экологический проект, целью которого было исключение попадания сточных вод в общую канализационную систему комбината и необходимости повторно привлекать техническую воду в процесс производства, сообщает пресс-служба ООО «ЕВРАЗ Урал».

На станции установлены три новых агрегата. Также была создана новая система управления, сделан ремонт здания и установлены новые грузоподъемные механизмы. Дополнительно выполнены работы по обеспечению необходимых температурных норм и регулировка влажности. Заменены системы внешнего и внутреннего электроснабжения. Новые напорные канализационные водоводы для перекачки стоков установлены с целью прекращения утечек воды.

Техническое перевооружение станции позволило поднять производительность до 600 кубометров в час.

Ливневая насосная станция также подверглась изменениям. На ней выполнен ремонт здания станции, технологических трубопроводов, отопления и вентиляции. Также для снижения объема сточных вод и увеличения потребления воды для собственных нужд, смонтирована брызгальная система для охлаждения напоров воды.

Напомним, после проверок ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, Росприроднадзор выявил нарушения в сфере экологии и выписал штрафы предприятию на сумму 1,1 миллион рублей.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
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водоотведениеНТМКсточные водыНижний Тагил
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