Уволить мэра Тавды Виктора Лачимова потребовала прокуратура

Уволить мэра Тавды Виктора Лачимова потребовала прокуратура
Сегодня, 14:28ОбществоФото: администрация Тавдинского городского округа
В адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева региональная прокуратура направила представление с требованием уволить мэра Тавды Виктора Лачимова в связи с утратой доверия.

В отношении мэра свердловского города была проведена прокурорская проверка, сообщает ЕАН со ссылкой на информированный источник. Она выявила, что в 1999 году Лачимов и его близкие родственники стали учредителями зарегистрированного ООО «Тавда Алко». Руководство компанией Лачимов передал в управление другому человеку после своего назначения главой Тавды в 2010 году. Однако, по данным инсайдера, чиновник продолжал участвовать в деятельности «Тавда-Алко», получая с компании доходы, но не указывал их в налоговой декларации.

При проверке выяснилось, что сын Лачимова оформил банковские карты, на которые поступили более 10 млн рублей от «Тавда-Алко» по договору беспроцентного займа, пишет издание.

По его данным, к картам имел неограниченный доступ сам Виктор Лачимов. На эти деньги глава Тавды покупал дорогостоящую технику, в том числе снегоход и лодку с мотором, путевки на зарубежные курорты, а также строил собственный дом.

Как прокомментировал сам чиновник, он о представлении прокуратуры в адрес Евгения Куйвашева ничего не знает, так как находится на больничном.

Если есть такое представление, то придется уйти, заявил он.

Напомним, в середине февраля свой пост покинул заместитель главы Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков. Он был фигурантом дела о мошенничестве и в ноябре 2020 года был задержан сотрудниками ФСБ.

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