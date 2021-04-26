Уволить мэра Тавды Виктора Лачимова потребовала прокуратура

В отношении мэра свердловского города была проведена прокурорская проверка, сообщает ЕАН со ссылкой на информированный источник. Она выявила, что в 1999 году Лачимов и его близкие родственники стали учредителями зарегистрированного ООО «Тавда Алко». Руководство компанией Лачимов передал в управление другому человеку после своего назначения главой Тавды в 2010 году. Однако, по данным инсайдера, чиновник продолжал участвовать в деятельности «Тавда-Алко», получая с компании доходы, но не указывал их в налоговой декларации.