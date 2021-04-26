Жители Екатеринбурга могут сообщить о проблемах в ЖКХ на «горячую линию» прокуратуры

Жители Екатеринбурга могут сообщить о проблемах в ЖКХ на «горячую линию» прокуратуры
Сегодня, 13:48ОбществоФото: pixabay.com
Жители Екатеринбурга с 26 по 28 апреля могут сообщить о проблемах в сфере ЖКХ на «горячую линию» прокуратуры.

В течение трех дней в управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации по УрФО будет проведена «горячая линия» по вопросу соблюдения прав жителей Екатеринбурга в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.

Граждане могут сообщить о нарушении прав в связи с некачественным предоставлением коммунальных услуг, неорганизованной должным образом работой УК по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома, а также придомовой территории, не проведением капремонта, не принятия мер к переселению из аварийного жилья и другим проблемам в сфере ЖКХ.

Рассказать о «наболевшем» жители столицы Среднего Урала могут с 26 по 28 апреля с 09.00 до 16.30 по телефонам: 8 343 359 84 35, 8 343 359 85 50.

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