Жители Перми познакомились с цифровым производством и экологическими проектами ПЦБК

Также гостям был показан флотатор, с помощью которого выполняется очистка избыточной оборотной воды. В ПЦБК прямо в ходе экскурсии набрали в стакан неочищенную воду, поступающую на флотатор, и показали жидкость, выходящую из флотационной установки. При этом качество очистки воды возрастает во много раз. И только после этого она идет на очистные сооружения, еще проходит очищение второй раз уже в отстойниках и аэротенках, а далее следует в реку.