Жители Перми познакомились с цифровым производством и экологическими проектами ПЦБК

Жители Перми познакомились с цифровым производством и экологическими проектами ПЦБК
Сегодня, 13:04Общество
ГП «Пермская целлюлозно-бумажная компания» провела экскурсию по производственным цехам для проживающих в микрорайоне Голованово в Перми людей.

Они смогли увидеть работу картонно-бумажного цеха № 1 ООО «Прикамский картон» (входит в ГП «ПЦБК»), где им продемонстрировали цифровое производство, экопроекты и процесс водоочистки.

Проводили экскурсию гендиректор предприятия Юрий Марков и его заместитель Михаил Спасенников. Гостям были показаны новые картоно- и бумагоделательная машины, а также флотатор, позволяющий очищать избыточную оборотную воду, пишет properm.ru.

«Нам важно видеть обратную связь от проживающих в микрорайоне граждан, поскольку многие ранее были работниками нашего предприятия. Мы с радостью покажем, что изменилось, готовы предоставить ответы на вопросы, выслушать людей. Для нас это является и лучшей экспертной оценкой, и поддержкой наших новых идей», — заявил глава ГП «ПЦБК» Юрий Марков.

Как отметили сами граждане, ранее здесь работавшие, на предприятии произошло множество изменений. Так, в процессе исполнения инвестиционных проектов «Сила картона» и «Сила бумаги» по обновлению картоно- и бумагоделательной машин были оснащены новые диспетчерские с системой кондиционирования. Все операции, выполняемые машинами, могут отображаться на компьютере. По воспоминаниям ветеранов, ранее цеха были довольно душными и влажными, а сейчас условия работы стали очень комфортными.

При этом обновление процессов производства оказало воздействие и на экологию: техника стала потреблять меньшие объемы электроэнергии и воды. Это в свою очередь ведет к уменьшению нагрузки.

Также гостям был показан флотатор, с помощью которого выполняется очистка избыточной оборотной воды. В ПЦБК прямо в ходе экскурсии набрали в стакан неочищенную воду, поступающую на флотатор, и показали жидкость, выходящую из флотационной установки. При этом качество очистки воды возрастает во много раз. И только после этого она идет на очистные сооружения, еще проходит очищение второй раз уже в отстойниках и аэротенках, а далее следует в реку.

Как пояснили представители предприятия, в перспективе планируется развивать направление промышленного туризма. Экскурсии на производство для жителей Голованова — учащихся школ и студентов, а также ветеранов компании — будут организовываться и дальше.

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