Бывший дом для служащих Демидова на Кирова планируется восстановить в Нижнем Тагиле

Здание входит в ансамбль «Дома, построенные в стиле классицизма для заводских служащих Демидова», является объектом культурного наследия регионального значения, а также включенн в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ. Средства выделяются из бюджета Нижнего Тагила.