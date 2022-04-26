Бывший дом для служащих Демидова на Кирова планируется восстановить в Нижнем Тагиле

Здание входит в ансамбль «Дома, построенные в стиле классицизма для заводских служащих Демидова», является объектом культурного наследия регионального значения, а также включенн в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ. Средства выделяются из бюджета Нижнего Тагила.
Подрядчику предстоит разработать проектную документацию по консервации, реставрации и воссозданию дома. Она должна содержать историко-архивные и библиографические исследования, фотографии, обмерочные чертежи фасадов, планы этажей, кровли и чердачных перекрытий. Также специалисты проверят сохранившиеся элементы здания и шаблоны лепнины.
Работы должны быть выполнены в течение 18 дней с момента заключения контракта, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 мая 2022 года.
Напомним, на ремонт дома на улице Ильича, 2 в Нижнем Тагиле выделено 72,9 миллиона рублей. Здание является объектом культурного наследия, построенного в духе советского конструктивизма.