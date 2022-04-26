Бывший дом для служащих Демидова на Кирова планируется восстановить в Нижнем Тагиле

Бывший дом для служащих Демидова на Кирова планируется восстановить в Нижнем Тагиле
Бывший дом для служащих Демидова на Кирова планируется восстановить в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:29ОбществоФото: pixabay.com
2,5 миллиона рублей выделено на разработку научно-проектной документации для сохранения бывшего дома служащих Демидова на улице Кирова, 21 в Нижнем Тагиле.

Здание входит в ансамбль «Дома, построенные в стиле классицизма для заводских служащих Демидова», является объектом культурного наследия регионального значения, а также включенн в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ. Средства выделяются из бюджета Нижнего Тагила.

Подрядчику предстоит разработать проектную документацию по консервации, реставрации и воссозданию дома. Она должна содержать историко-архивные и библиографические исследования, фотографии, обмерочные чертежи фасадов, планы этажей, кровли и чердачных перекрытий. Также специалисты проверят сохранившиеся элементы здания и шаблоны лепнины.

Работы должны быть выполнены в течение 18 дней с момента заключения контракта, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 мая 2022 года.

Напомним, на ремонт дома на улице Ильича, 2 в Нижнем Тагиле выделено 72,9 миллиона рублей. Здание является объектом культурного наследия, построенного в духе советского конструктивизма.

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