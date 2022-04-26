Коллектив детей с ОВЗ из Нижнего Тагила стал лауреатом международного фестиваля

Коллектив «Ангельские псы» из ГДДЮТ в Нижнем Тагиле, в котором занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, стал лауреатом международного конкурса «Ближе к звездам». Он проходил в Санкт-Петербурге. Участие было в онлайн-формате.

Нам важно, чтобы мы выставляли свои произведения для нормотипичных детей. Это был конкурс для обычных детей, а не для инвалидов. Мы уже начали это делать. Сейчас мы вышли на тот уровень, когда участвуем и очно, и онлайн. Каких-то особых поблажек нет. Жюри оценивает всех одинаково, рассказала TagilCity.ru руководитель коллектива Юлия Бондаренко. Танцевальное шоу, которое было представлено на конкурсе, называется «Одолень трава». Сделан номер в оригинальном жанре в старославянском стиле под песню «Мельница-ведьма». Победе в конкурсе рада как сама Юлия, так и ее коллектив. Обычно участвуем в конкурсах, где лауреатство есть для детей-инвалидов. Там всегда находимся на 1-3 местах. Когда участвуем в конкурсах для нормотипичных детей, то не всегда удается получить призовые места. Когда получается, все очень сильно рады, рассказывает Юлия. На сцене в одном номере, как правило, задействованы 18-20 человек. По словам руководителя коллектива, это и дети-волонтеры, и дети-инвалиды, а также родители. За один учебный год подготавливается один танец и с ним уже ребята выступают везде. Для нас это очень важно и радостно. Я все время веду такую деятельность, чтобы детям было понятно, что они могут намного больше, чем кажется. У них очень много диагнозов и, по большей части, с нарушениями интеллекта. В обычной жизни они неуспешны, а тут они могут то, чего не умеют многие нормотипичные дети. Они прекрасно управляются с животными и могут работать в команде. Для них социализация и принятие общества очень важно, говорит Юлия.

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