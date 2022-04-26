МВД проводит поверку после нападения на собаку, а 10-классники Тагила едут на сборы

Администрация ГГО не будет убирать свалку в карьере под Новоасбестом. Причиной глава округа Дмитрий Летников называет нехватку денег. При этом часть помойки, по его словам, уже очистили. Почему в бюджете Горноуральского городского округа нет финансов, а также как погода влияет на мусор в карьере, читайте в нашем материале.
Тагильская полиция заинтересовалась инцидентом, который произошел на прошлой неделе на Вагонке. Мужчина нанес собаке ножевые ранения. Проверку будут проводить сотрудники отдела полиции № 17. Правоохранители опросят свидетелей по делу и найдут очевидцев. Примут в отношении тагильчанина меры или нет, покажет время. Но пользователи соцсетей осудили мужчину и предложили для него несколько видов наказания.
Что общего между проспектами Мира, Ленина и Строителей в Нижнем Тагиле? Правильно, эти улицы замыкают квадрат в центре города напротив Театральной площади. Эти и другие участки дорог будут закрыты для движения транспорта 9 мая. Какие варианты объезда придумали в горадминистрации, а также где лучше припарковать в День Победы автомобиль, расскажет TagilCity.ru.
«Уралстроймонтаж» помимо того, что стал недобросовестным подрядчиком, может стать и должником. Фирма не выполнила предписания Службы заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила, поэтому последняя обратилась с иском в суд. Арбитраж не стал «тянуть резину» и обязал УСМ выплатить 200 тысяч рублей СЗГХ.
Для развития патриотизма в Нижнем Тагиле технический директор управляющей компании дома на Космонавтов, 10 решил нанести стрит-арт, посвященный бабушке с Донбасса. Старушка с красным Знаменем Победы в руках олицетворяет, по словам техдиректора, мужество и стойкость, а также должна вдохновить тагильчан на подвиги.
437 случаев укусов клещей официально зарегистрировано в Свердловской области. Именно столько свердловчан обратились за помощью к медикам. А вот в Нижнем Тагиле насекомых приносят домой собаки из парка Народный.
С 30 мая по 3 июня 2022 года на территории военной части № 6748, где дислоцируется 12-й отряд спецназа «Урал», пройдут учебные сборы для тагильских десятиклассников. Чему будут учить и ребят и кого планируется привлекать на учебу, читайте ниже.