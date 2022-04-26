МВД проводит поверку после нападения на собаку, а 10-классники Тагила едут на сборы

Бабушка со Знаменем Победы в руках стала символом патриотизма в Тагиле, у ГГО нет денет на устранение свалки, а мэрия Тагила публикует список закрытых 9 мая улиц — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за вторник, 26 апреля.

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