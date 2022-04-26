Отлавливать собак в Тагиле будет благотворительный фонд «Добрые руки»

Отлавливать собак в Тагиле будет благотворительный фонд «Добрые руки»
Отлавливать собак в Тагиле будет благотворительный фонд «Добрые руки»
Сегодня, 19:17ОбществоФото: pixabay.com
Контракт на 3 миллиона рублей за отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле до конца июля получил благотворительный фонд защиты бездомных и отказных животных «Добрые руки».

Это была единственная заявившаяся на тендер организация, аукцион признан не состоявшимся. Отлов собак без владельцев будет осуществляться до 30 июля, а услуги оказываться до 31 августа 2022 года. Заказчиком выступало МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.

Благотворительный фонд «Добрые руки» зарегистрирован в 2011 году. С 2016 года руководителем является Алена Казакова. Организация была поставщиком в 25 госконтрактах на сумму 21,9 миллиона рублей для МКУ «Управление Хозяйством ГГО», МКУ «СЗГХ» и других заказчиков.

По контракту, на одно бездомное животное выделено 4 090 рублей. За эту сумму подрядчик должен отловить собаку, доставить ее в питомник, вакцинировать, стерилизовать и вернуть на прежнее место обитания (если животное не агрессивное).

При отлове необходимо соблюдать гуманные способы и использовать приманки или сачки, а также обездвиживающие препараты. Работы нельзя проводить без заказа-наряда от заказчика и в присутствии детей.

Напомним, в Свердловской области появилась интерактивная карта, с помощью которой жители могут оставить заявку на отлов бездомных животных.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
собакиотлов собакНижний Тагилспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы