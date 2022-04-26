Отлавливать собак в Тагиле будет благотворительный фонд «Добрые руки»

Это была единственная заявившаяся на тендер организация, аукцион признан не состоявшимся. Отлов собак без владельцев будет осуществляться до 30 июля, а услуги оказываться до 31 августа 2022 года. Заказчиком выступало МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.