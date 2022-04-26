Полина Гагарина и группа «Любэ» будут выступать в Екатеринбурге на 9 мая

Планируется, что звезды выйдут на сцену в 19.00. Ведущим концерта стал артист Андрей Мерзликин.
В 2022 году основной линией будут воспоминания об испытаниях 1941–1945 годов. Кроме песен в программе планируется представить стихи известных поэтов. Выступит перед екатеринбуржцами и Уральский государственный академический русский народный хор, сообщают организаторы.
Напомним, 9 мая в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле очно пройдет «Бессмертный полк». В программе мероприятий Нижнего Тагила также запланирован автопробег на 8 мая, салют на 9 мая и приезд поезда «Победы» 10 мая.