Полина Гагарина и группа «Любэ» будут выступать в Екатеринбурге на 9 мая

В День победы 9 мая в Екатеринбурге состоится праздничный концерт. Он называется «Дорогами памяти». На нем будут выступать группа «Любэ» и Полина Гагарина.

Планируется, что звезды выйдут на сцену в 19.00. Ведущим концерта стал артист Андрей Мерзликин. В 2022 году основной линией будут воспоминания об испытаниях 1941–1945 годов. Кроме песен в программе планируется представить стихи известных поэтов. Выступит перед екатеринбуржцами и Уральский государственный академический русский народный хор, сообщают организаторы. Напомним, 9 мая в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле очно пройдет «Бессмертный полк». В программе мероприятий Нижнего Тагила также запланирован автопробег на 8 мая, салют на 9 мая и приезд поезда «Победы» 10 мая. Флешмоб, концерт, автопробег: как пройдут майские праздники в Нижнем Тагиле

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