Пятидневные военные сборы 10-классников пройдут в Нижнем Тагиле

Они проводятся для закрепления военных знаний и навыков, которые подростки приобретают на занятиях по основам военной службы.
До 1 мая управление образования должно разработать план проведения сборов, все мероприятия, распорядок дня, а также меры безопасности. Один из дней сборов пройдет на территории войсковой части № 6748.
Руководителям школ поручено создать для учеников условия прохождения сборов.
Военным комиссариатам поручено оказать поддержку для проведения всех запланированных мероприятий, подобрать военнослужащих действующих или в отставке для проведения занятий по начальным знаниям по обороне и подготовке по основам военной службы.