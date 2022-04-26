Пятидневные военные сборы 10-классников пройдут в Нижнем Тагиле

Пятидневные военные сборы 10-классников пройдут в Нижнем Тагиле
Пятидневные военные сборы 10-классников пройдут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:26ОбществоФото: 1MI
Учебные сборы учеников 10 классов, а также частной «Православной гимназии» в Нижнем Тагиле пройдут с 30 мая по 3 июня 2022 года.

Они проводятся для закрепления военных знаний и навыков, которые подростки приобретают на занятиях по основам военной службы.

До 1 мая управление образования должно разработать план проведения сборов, все мероприятия, распорядок дня, а также меры безопасности. Один из дней сборов пройдет на территории войсковой части № 6748.

Руководителям школ поручено создать для учеников условия прохождения сборов.

Военным комиссариатам поручено оказать поддержку для проведения всех запланированных мероприятий, подобрать военнослужащих действующих или в отставке для проведения занятий по начальным знаниям по обороне и подготовке по основам военной службы.

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