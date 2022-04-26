Стрит-арт с бабушкой со Знаменем Победы появился в Нижнем Тагиле

Всероссийский тренд пришел и в Нижний Тагил. Конечно, поступок бабушки — настоящий гражданский подвиг. Она не согласилась променять свою историческую память и выразила признание Знамени Победы. И мы должны брать пример — помнить свою историю и то, через какие беды прошла наша страна в то время.