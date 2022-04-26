Стрит-арт с бабушкой со Знаменем Победы появился в Нижнем Тагиле

Стрит-арт с бабушкой со Знаменем Победы появился в Нижнем Тагиле
Стрит-арт с бабушкой со Знаменем Победы появился в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:49ОбществоФото: TagilCity.ru
Стрит-арт, посвященный бабушке с Донбасса, появился на улице Космонавтов, 10 в Нижнем Тагиле.

Инициатором нанесения стрит-арта, ставшего популярным, стал техдиректор местной управляющей компании Петр Ковин. По его словам, стоимость работы составила около 100 тысяч рублей.

Это моя личная инициатива. Хочется патриотизм развивать в Российской Федерации, в Нижнем Тагиле. Поступок бабушки на Донбассе любого должен вдохновить, мы должны Родину свою любить как мать и отца. Рядом духи наших солдат, чтобы мы не забывали предков своих, поделился он с редакцией TagilCity.ru.

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Появление стрит-арта оценил участник операции по восстановлению конституционного порядка в зоне Осетино-ингушского конфликта в 1993 году, депутат гордумы Александр Петров:

Всероссийский тренд пришел и в Нижний Тагил. Конечно, поступок бабушки — настоящий гражданский подвиг. Она не согласилась променять свою историческую память и выразила признание Знамени Победы. И мы должны брать пример — помнить свою историю и то, через какие беды прошла наша страна в то время.

Напомним, видео, где пожилая женщина с Красным Знаменем встречает украинских солдат, приняв их за российских, разлетелось по интернету в начале апреля этого года. Согласно сюжету, в ответ военные начинают топтать советский флаг, но бабушка забирает его обратно.

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