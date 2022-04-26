Свыше половины депутатов в Якутии раскритиковали качество работы СМИ

Свыше половины парламентариев законодательных органов власти в Якутии назвали недостаточной или неудовлетворительной публикуемую в СМИ информацию об их профессиональной деятельности. Экспертный центр сообщил об этом по результатам проведенного недавно соцопроса.

В то же время 46 процентов якутских депутатов ответили, что журналисты освещают их деятельность в достаточной степени, пишет sakhalife.ru. Парламентарии, похоже, не учли тот факт, что почти 50 процентов из них попросту не желают светиться в массмедиа. Итоги опроса указывают на то, что депутаты готовы давать комментарии корреспондентам исключительно в случаях, когда есть какой-то экстраординарный повод. Не готовы делиться с журналистами своим мнением 18,5 процента якутских парламентариев. Ведение публичной деятельности чаще одного раза в неделю приемлемо лишь для 16,5 процента респондентов. Официальные представители экспертного центра уточнили, что анкетирование было проведено в апреле текущего года. На вопросы социологов ответили 330 местных жителей и 550 законодателей Якутии. Из них 41 процент — депутаты районного уровня, 45 процентов — парламентарии поселенческих органов, а 4,5 процента — члены Госсобрания «Ил Тумэн», уточнили аналитики.

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