Участница скандала в ЖК Екатеринбурга заявила об отмене ипотечных платежей судом СССР

Я отправляла [решение главе] ФСПП Дмитрию Аристову с сопроводительным письмом. Они всё это у меня приняли, ознакомились. Если бы это была ерунда, у меня под подпись и под печать такое не приняла бы ни одна организация,говорит Татьяна.