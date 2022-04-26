Участница скандала в ЖК Екатеринбурга заявила об отмене ипотечных платежей судом СССР

Площадь квартиры составляет 72 квадратных метра. По словам Татьяны, она нигде не работает. У нее пенсионный возраст, но выплаты она не получает, так как считает, что ее обманывают. Ипотеку она смогла получить благодаря наличию швейного производства, но она утверждает, что ей «помогли» закрыться.
Татьяне 56 лет, а кредит ей был получен в Сбербанке в 2017 году и по договору ей надо было платить «37 или 42 тысячи в месяц». Однако через год она не стала переводить средства.
Причиной стало то, что в 2018 году она узнала о том, что кредитов не существует и у нее имеется заключение от двух независимых компаний.
Мы отправляли сообщения [главе Следственного комитета] Бастрыкину и [генеральному прокурору] Краснову, отправляла [главе МВД] Колокольцеву. Они спустили обращения вниз по инстанциям и в ЦБ РФ, сообщила Татьяна.
Несмотря на то, что, по словам женщины, продолжаются разбирательства, она не платит с того момента, как узнала о выводах «экспертов». Предъявить письма она смогла, потому что они в Первоуральске «для сохранности».
При этом у нее имеется повторное свидетельство о праве собственности на квартиру. Оно выдано в 2014 году и, согласно ему, Татьяна была пайщицей «Уралэнергостройкомплекс-1», строившей дом на Московской, 66.
Ипотеку женщина взяла, заключив сделку купли-продажи квартиры со знакомой. Последняя состояла в кооперативе ОП «Русь», а затем обратно выкупила.
В интернете есть сайт международного потребительского кооператива «Светла великая Русь», который действует «в интересах граждан СССР» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России).
При этом в квартире женщины находятся и другие люди, которые также убеждены, что Советский Союз существует до сих пор, а потому паспорта РФ не имеют юридической силы.
Однако несмотря на все, Сбербанк вынес заочное решение о взыскании квартиры и 3 ноября 2020 года на жилье оно было обращено Верхнепышминским судом. 23 июня 2021 года ООО «Партнер» выкупил квартиру и подал в суд иск с требованием о лишении права пользования жильем женщину. Так как на заседания никто не явился, решение было принято заочно.
При этом Татьяна обратилась в Народный суд СССР и он отменил решение суда. Сама женщина утверждает, что он легетимен и зарегистрирован в ООН.
Я отправляла [решение главе] ФСПП Дмитрию Аристову с сопроводительным письмом. Они всё это у меня приняли, ознакомились. Если бы это была ерунда, у меня под подпись и под печать такое не приняла бы ни одна организация,говорит Татьяна.
Напомним, накануне 25 апреля Татьяна заявила, что ее пытаются выселить из квартиры в Екатеринбурге неизвестные. Вместе с ней проживает 92-летняя мать-пенсионерка. К ним в дом явились неизвестные мужчины и сняли двери. По словам одного из них, он является владельцем квартиры, так как выкупил ее на торгах.
Организация «Граждане СССР» запрещена на территории России. На данный момент «губернатор Свердловской области» Светлана Горина и «врио мэра Нижнего Тагила» Петр Афанасенко находятся под стражей. Как стало известно TagilCity.ru они собрали с тагильчан более 400 тысяч рублей. Так, «вход» в организацию стоит 1,5 тысячи рублей и каждый месяц «граждане» должны были платить еще по 500 рублей. Всего в отношении руководителей организации возбуждено более 10 уголовных дел.
Несмотря на то, что организация была запрещена, обвиняемые продолжали пропаганду. В частности, они отрицали, что РФ существует, отказывались менять паспорта и платить за ЖКХ. Жили они также по законам СССР. Пока у «граждан» не было своих «советских» денег, «мэр» и «губернатор» принимали деньги Российской Федерации.