24 мая в Городском дворце молодежи прошел межвузовский турнир интеллектуальной игры «Познай истину»
В игре приняли участие 4 команды из главных вузов Нижнего Тагила – НТГСПА и УПИ.
Организаторами игры выступили Молодежная Общественная Организация «Дружина» (г.Екатеринбург) при поддержке Молодежного отдела Екатеринбургской епархии.
По мнению организаторов, цель игры «Познай истину» – почувствовать себя причастным истории России, ощутить живую связь с событиями Великой Отечественной войны.
Участники, студенты НТГСПА и УПИ, отметили хорошую организацию игры, «интересные вопросы и неожиданные ответы», проявили желание участвовать играть.
По словам Екатерины Гапоновой, одного из организаторов игры с тагильской стороны, интерес к игре проявили многие тагильские вузы и колледжи, но из-за нехватки времени в предэкзаменнационную пору не все желающие смогли принять участие в игре.
Организаторы отметили достаточно высокий уровень подготовки тагильских студентов.Все участники игры получили грамоты и книги.
© Ольга Орехова TagilCity.ru