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24 мая в Городском дворце молодежи прошел межвузовский турнир интеллектуальной игры «Познай истину»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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24 мая в Городском дворце молодежи прошел межвузовский турнир интеллектуальной игры «Познай истину»

26 мая 2010, 18:29ОбществоArtem
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