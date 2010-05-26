Англичане оказались самыми изобретательными поедателями картошки

По данным компании Tescо, которая провела "картофельное исследование", в Великобритании готовят 16 различных вариаций жареного картофеля, тогда как в США и Франции - только один вид этого блюда - классическую картошку фри. В ходе исследования также было установлено, что жители разных районов Великобритании предпочитают определенные виды жареной картошки. Всего аналитики насчитали 13 региональных предпочтений. В Великобритании готовят картофель, жаренный в масле на сковороде, а также запеченный в духовке со специями или приготовленный в пивном тесте во фритюре. Картофель фри является традиционным гарниром к блюдам британской кухни. Картошку, как правило, подают к жареной рыбе или курице.