На строительство перинатального центра в г. Нижний Тагил выделят 44 миллиона рублей

В частности, как рассказали нам в аппарате Думы, в город из области поступил трансферт - 21 миллион 689 тысяч рублей на строительство перинатального центра. Как отметил директор Управления капитального строительства Адриан Свиридов, деньги из области пришли на условиях софинансирования. То есть город должен добавить еще около 22-х миллионов рублей. Таким образом, на завершение строительства перинатального центра будет выделено около 44-х миллионов, и этих денег должно хватить, чтобы сдать объект к 8-му августа, отметил Адриан Свиридов.