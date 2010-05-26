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На строительство перинатального центра в г. Нижний Тагил выделят 44 миллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На строительство перинатального центра в г. Нижний Тагил выделят 44 миллиона рублей

26 мая 2010, 17:25ОбществоArtem
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