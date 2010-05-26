О работе за рубежом мечтают более половины россиян
26 мая 2010, 16:32ОбществоArtem
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О работе за рубежом мечтают более половины экономически активных россиян, однако значительная часть из них согласна на переезд только при условии, что зарплата на новом месте будет ощутимо выше, чем в России.
Такие результаты показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ru. Лишь для 12% россиян работа за границей является самоцелью: они согласились бы на предложение иностранного работодателя даже в том случае, если зарплата в другой стране будет ниже, чем на родине. Работать "где угодно и кем угодно, только не в России" респонденты готовы ради возможности практиковать язык и социальных гарантий. Не хотели бы работать за границей 30% россиян. Причины: незнание языка, нежелание расставаться с родными и боязнь не прижиться на новом месте из-за разницы менталитета.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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