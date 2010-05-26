Родились в «рубашке». Два ребенка получили удар током и упали с 16-ти метровой высоты

Братья 10-ти и 8-ми лет играли на железнодорожном мосту в Нижней Салде, забрались на конструкцию, предназначенную для осмотра проводов и схватились за них. От удара током детей выбросило с моста, и мальчики упали с 16-тиметровой высоты. Как рассказала нам начальник ПДН ЛОВД Нижнего Тагила Ирина Парамонова, при падении на каменную насыпь, один мальчик раздробил пятку, другой отделался ушибами. Напряжение в три тысячи вольт – смертельное, и мальчишкам очень повезло, что они остались живы. Но старший брат сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Добавлю, что дети из благополучной семьи и на учете в ПДН никогда не состояли. Что побудило мальчиков играть в опасной зоне, предстоит выяснить инспекторам ПДН.