Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Родились в «рубашке». Два ребенка получили удар током и упали с 16-ти метровой высоты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Родились в «рубашке». Два ребенка получили удар током и упали с 16-ти метровой высоты

26 мая 2010, 17:16ОбществоArtem
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?