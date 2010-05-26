Сегодня – День российского предпринимательства
26 мая 2010, 16:56ОбществоArtem
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Сегодня праздник у тысяч тагильчан, всех, кто может с гордостью сказать: «У меня есть свой бизнес!».
26-е мая - День российского предпринимательства. Праздник этот молодой. Он был учрежден в 2007 году. В Нижнем Тагиле сложился устойчивый сектор малого и среднего предпринимательства. По данным комитета по экономике и ценовой политике, в городе сегодня работают 3730 малых и средних предприятий и 10830 индивидуальных предпринимателей. В сфере малого и среднего предпринимательства работает каждый 5-й тагильчанин. Доля предприятий малого и среднего бизнеса в доходной части бюджета города - 13 %.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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