Сегодня – День российского предпринимательства

26-е мая - День российского предпринимательства. Праздник этот молодой. Он был учрежден в 2007 году. В Нижнем Тагиле сложился устойчивый сектор малого и среднего предпринимательства. По данным комитета по экономике и ценовой политике, в городе сегодня работают 3730 малых и средних предприятий и 10830 индивидуальных предпринимателей. В сфере малого и среднего предпринимательства работает каждый 5-й тагильчанин. Доля предприятий малого и среднего бизнеса в доходной части бюджета города - 13 %.