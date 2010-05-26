«Сообщи, где торгуют смертью» - такую акцию запускает наркоконтроль г. Нижний Тагил

Сделать это можно по телефону 25-69-31, круглосуточно. Также в рамках акции можно решить вопросы лечения и реабилитации наркозависимых, получить бесплатную специализированную наркологическую помощь, рассказали нам в нижнетагильском Госнаркоконтроле. Для этого нужно обратиться в Диспансерное наркологическое отделение Психиатрической больницы № 7, ул. Вязовская, 12.